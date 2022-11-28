В Баку ответили на провокационную резолюцию Франции

В комментарии отмечается, что принятая 30 ноября 2022 года нижней палатой парламента (Национальной ассамблеей) Франции резолюция, полная лжи и клеветы против Азербайджана, является очередной провокацией этой страны против Азербайджана, как и резолюция, принятая некоторое время назад в Сенате.

«Резолюция направлена на нанесение ущерба процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также усилиям по установлению мира и стабильности в регионе. Данная резолюция, противоречащая нормам и принципам международного права, еще раз ярко демонстрирует предвзятую политическую позицию Франции, которая тем самым не может являться нейтральным и справедливым посредником», - говорится в комментарии МИД Азербайджана.

Азербайджанское внешнеполитическое ведомство отмечает, что на слушаниях представитель правительства Франции фактически поддержал резолюцию, что еще раз свидетельствует о том, что за этой резолюцией стоит правительство этой страны, которое в последнее время открыто выступает на различных платформах с антиазербайджанскими инициативами.

«Франция под предлогом выполняемой ею на протяжении почти 25-летнего периода посреднической роли не дала оценки агрессии и оккупационной политике Армении, тем самым не стремясь к урегулированию конфликта. Показателем предвзятости Франции является то, что после того, как Азербайджан самостоятельно урегулировал конфликт, против нашей страны стала открыто вестись клеветническая кампания, выдвигаются обвинения. Решительно отвергаем эту резолюцию, как и другие провокационные шаги, предпринятые Францией, в том числе резолюцию, принятую ранее Сенатом этой страны», - говорится в комментарии МИД Азербайджана.