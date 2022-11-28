Байрамов и Чавушоглу провели переговоры в Польше фото
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в рамках 29-го заседания Совета министров ОБСЕ в Польше, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
Согласно сообщению, министры иностранных дел обсудили актуальные вопросы повестки двустороннего и регионального сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, обменялись мнениями о сотрудничестве в рамках 29-го заседания Совета министров ОБСЕ и многосторонних платформ, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.