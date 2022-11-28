Находящийся с визитом в США первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с губернатором штата Оклахома Кевином Ститтом и командующим Национальной гвардией бригадным генералом Томасом Манчино.

В сообщении Минобороны Азербайджана говорится, что генерал-полковник К.Велиев назвал посещение К.Ститтом освобожденных от оккупации территорий в рамках визита в Азербайджан в 2021 году наглядным примером высокого уровня двусторонних связей. Говоря об участии азербайджанских военнослужащих в международных миротворческих операциях, Керим Велиев отметил, что Азербайджан одним из последних среди стран-партнеров вывел своих миротворцев из Афганистана, достойно выполнив взятые на себя обязательства.

Стороны провели обстоятельный обмен мнениями о совместных мероприятиях между армией Азербайджана и Национальной гвардией штата Оклахома в рамках «Программы партнерства со штатом», обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Затем азербайджанская делегация приняла участие в торжественной церемонии, посвященной 20-летию сотрудничества Армии Азербайджана с Национальной гвардией штата Оклахома.