Находившихся в розыске азербайджанцев экстрадировали из России

Находившихся в розыске граждан Азербайджана задержали в России и экстрадировали на родину, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Согласно сообщению, ходатайства Генпрокуратуры об экстрадиции граждан Азербайджана Дадашева Эмиля Алекпер оглу, Азимова Адалята Азим оглу и Мирзоева Эльчина Мирза оглу были удовлетворены Генпрокуратурой РФ.

После выявления обоснованных подозрений в том, что все трое совершили преступные действия, предусмотренные соответствующими статьями Уголовного кодекса Азербайджана, в отношении вышеуказанных лиц было принято решение о привлечении их в качестве обвиняемых, они были объявлены в международный розыск.

30 ноября в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции указанных лиц доставили из России в Азербайджан.