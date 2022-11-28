Мадуро идет на переговоры с оппозицией

Власти Венесуэлы намерены в ближайшее время начать диалог с представителями оппозиции, заявил президент страны Николас Мадуро. В частности, стороны обсудят предстоящие выборы.

«В части политики у нас есть диалог со всей оппозицией. В ближайшие дни мы запустим диалог со всей оппозицией, чтобы визуализировать будущий сценарий выборов, чтобы продвинуться в вопросе гарантий того… что выборы будут свободными, прозрачными и справедливыми», - сказал президент, которого цитируют российские СМИ.

Ранее Минфин США ослабил санкции в отношении Венесуэлы и выпустил лицензию, разрешающую американской энергетической компании Chevron и ее «дочкам» добывать нефть в латиноамериканской стране. Мадуро отметил, что соглашение, которое Каракас намерен заключить с Chevron, будет выгодным для обеих сторон.