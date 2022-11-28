Аналитики ISW о российском наступлении на Бахмут: усилия России зашли в тупик

В частности, в отчете говорится, что российская кампания возле Бахмута показывает, что армия РФ так ничему и не научилась после предыдущих штурмов, когда ценой больших потерь брали объекты весьма ограниченного стратегического значения.

Отмечается, что с конца мая российские войска постоянно расходуют боевые силы на небольшие населенные пункты вокруг Бахмута и за полгода продвинулись на несколько километров. "Усилия россиян по наступлению на Бахмут привели к продолжающемуся истощению живой силы и техники, в результате чего войска были зажаты в относительно незначительных населенных пунктах на недели и месяцы. Эта схема операций очень напоминает предыдущие попытки РФ взять Северодонецк и Лисичанск в начале войны", - указали американские аналитики.

По оценкам ISW, в течение июня и июля этого года ВСУ добились того, что войска РФ сосредоточили усилия на Северодонецке и Лисичанске, имеющих ограниченное оперативное и стратегическое значение, извлекая выгоду из продолжающейся деградации российской живой силы и техники.

"Российские войска в конце концов захватили Лисичанск и Северодонецк и достигли границы Луганской области, но этот тактический успех привел к незначительному оперативному эффекту, поскольку затем российское наступление на востоке достигло своей кульминации. Усилия России в этой области по большей части зашли в тупик, как и в начале июля. Даже если российские войска продолжат продвигаться к Бахмуту и в его пределах, и даже если они форсируют контролируемый уход украинцев из города (как это было в Лисичанске), сам Бахмут предлагает им мало оперативных преимуществ", - говорится в отчете американского института.

На штурм Бахмута затрачиваются значительные силы, что ослабляет другие участки фронта и создает условия для украинских контратак на других направлениях, заметили эксперты.