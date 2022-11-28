Пентагон не согласен с действиями Турции. Анкара: это наше право на самооборону

Остин "призвал к деэскалации и заявил о решительном несогласии министерства с новой турецкой военной операцией в Сирии". При этом глава Пентагона "подтвердил важность стратегических отношений между США и Турцией".

В то же время в заявлении Министерства национальной обороны Турции говорится, что Хулуси Акар в ходе разговора заметил, что «антитеррористические операции проводятся в рамках прав Турции на самооборону, вытекающих из статьи 51 Устава Организации Объединенных Наций. Целью операций является обеспечение безопасности мирных граждан и границ страны».

Акар добавил, что Турция готова к сотрудничеству в борьбе с ИГИЛ и другими террористическими организациями. Он подчеркнул, что единственной мишенью операций Турции являются террористы, о причинении вреда силам коалиции или гражданскому населению не может быть и речи.