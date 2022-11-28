NASAMS для Украины: Пентагон заключил миллиардный контракт

Reuters сообщает, что США обещали поставить Украине восемь передвижных зенитных ракетных комплексов NASAMS, которые можно использовать для борьбы с беспилотниками. Два таких комплекса передали Украине в ноябре, оставшиеся пять будут отправлены ей после того, как их изготовят.

США заключили контракт на 1,2 миллиарда долларов с компанией Raytheon на закупку системы противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS для Украины.

«NASAMS — это лишь последнее в разнообразном наборе средств противовоздушной обороны, которые мы поставляем Украине», — сказал Билл Лапланте, замминистра обороны США по закупкам и обеспечению.

Контракт включает закупку NASAMS и связанного с ними оборудования, услуг и запасных частей «для поддержки усилий в Украине», говорится в сообщении Пентагона.

ЗРК NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System) разработан совместно норвежской компанией Kongsberg Defence & Aerospace и американской Raytheon. В основе комплекса авиационные ракеты класса «воздух — воздух», адаптированные для пуска с наземной установки.