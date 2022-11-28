Франция создает спецтрибунал для расследования преступлений России

Франция начала работать над созданием специального трибунала в отношении России из-за развязанной в Украине войны. Об этом говорится в сообщении МИД Франции.

«Борьба с безнаказанностью преступлений, совершенных в Украине после начала российской агрессии, является приоритетом для Франции. Мы мобилизовались в поддержку как украинской системы правосудия, так и Международного уголовного суда, которые компетентны проводить беспристрастные и независимые расследования, чтобы виновные в этих преступлениях были привлечены к ответственности», — цитирует The Insider заявление французского МИД.

Трибунал создается совместно с европейскими и украинскими партнерами.

Накануне создать спецтрибунал под эгидой ООН предложила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она заявила, что Евросоюз будет работать совместно с Международным уголовным судом.