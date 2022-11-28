США возродят советские военные заводы в Восточной Европе

Страны НАТО намерены вложиться в возрождение производства советских вооружений для помощи Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает CNN.

По словам госсекретаря, рассматриваются различные варианты инвестиций — альянс хочет убедиться, что ВСУ получат наиболее эффективное и нужное оружие. «Что-то пойдет на системы советской эпохи и на обеспечение боеприпасов к ним. В некоторых случаях может потребоваться производство того, что не производилось какое-то время», — сказал Блинкен.

Ранее New York Times писала, что НАТО обсуждает инвестиции в старые заводы в Чехии, Словакии и Болгарии, чтобы возобновить производство снарядов советской эпохи для украинской артиллерии.

Reuters пишет, что война в Украине уже спровоцировала бум в военной промышленности в Восточной Европе. Компании «штампуют» оружие, артиллерийские снаряды и другое военное снаряжение невиданными до холодной войны темпами.