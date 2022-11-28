Представитель Госдепа о роли Гарибашвили в передаче Баку карт минных полей

Главный советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Филип Рикер в рамках своего турне по Южному Кавказу встретился в Тбилиси с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, в ходе беседы была затронута тема ситуации по безопасности на Южном Кавказе и посреднической роли Грузии между Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщает пресс-служба грузинского премьера.

По словам Гарибашвили, переговоры - это единственный путь решения любых конфликтов.

Рикер же отметил, что «премьер-министр Ираклий Гарибашвили сыграл незаменимую роль в освобождении задержанных лиц и предоставлении информации о минных полях в зонах боевых действий. Грузия продолжает вносить свой вклад в региональную безопасность...»