Экс-глава ЦРУ рассказал, как закончится война в Украине

Победителя в российско-украинской войне не будет, все закончится переговорами, но сейчас ни президент России Владимир Путин, ни президент Украины Владимир Зеленский не готовы к диалогу, сказал в интервью газете Tagesspiegel бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.

Экс-шеф американской разведки высказал предположение, что «Путин поймет, что он неправ, но на это потребуется время». По его мнению, цена войны в Украине для России станет непомерно высокой, как это уже было в Афганистане.

Петреус прогнозирует, что Украина получит «помощь в восстановлении сродни плану Маршалла и надежные гарантии безопасности». Он считает, что союзники Украины «должны сделать все возможное», чтобы позволить Киеву «освободить свою страну», а также защитить ее «от российских ракет и иранских беспилотников».

По мнению генерала, политики Запада должны «ускорить осознание Путиным того, что российская миссия в Украине не может быть продолжена».