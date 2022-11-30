Омбудсмен пожаловалась на рост числа наркоманов

Несмотря на борьбу с наркоманией в Азербайджане, число наркоманов в стране растет, заявила омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева на мероприятии под названием «Гражданская ответственность в борьбе с наркоманией и домашним насилием».

По словам Сабины Алиевой, увеличивается число наркозависимых среди женщин: «Когда я посещаю пенитенциарные учреждения, очень расстраиваюсь при виде женщин, задержанных за преступления, связанные с наркотиками», - посетовала она.

Омбудсмен также отметила, что если в 2020 году на официальном учете стояли 33788 наркозависимых, то в 2022 году эта цифра составила 34602.