Армения будет передавать США образцы опасных патогенов

Армения согласилась передавать США образцы опасных биологических патогенов. Армянские СМИ сообщили, что Кабмин в четверг одобрил проект ратификации отредактированного варианта соглашения с США "О сотрудничестве в области предотвращения распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия".

Документ подписан в 2010 году, но до сих пор не был ратифицирован из-за обязательных требований, предъявляемых к Армении.

Армения сможет передавать эпидемиологические данные по своему усмотрению, они будут касаться только возбудителей инфекций, различных вирусов и заболеваний. Власти Армении после внесения поправок считают ратификацию документа целесообразной, так как в нынешнем виде соглашение соответствует внешней политике страны и ее международным обязательствам.