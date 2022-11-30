От каких болезней чаще всего умирают в Азербайджане?

С 2016 по 2021 год в Азербайджане от ВИЧ умерло 1237 человек, сообщил журналистам директор Республиканского центра по борьбе со СПИД Министерства здравоохранения Фамиль Мамедов.

По словам директора, больше всего смертей за эти годы было зарегистрировано в 2018 году - 98 человек.

«От туберкулеза умирает больше людей. Смертность от туберкулеза за эти годы составляет 27,3%. На втором месте - смертность от онкологических заболеваний (12,3%), на третьем - от цирроза печени (9,5%). Смертность от сердечно-сосудистых патологий составляет 6,2%», - сказал он.