Иран отправил в Азербайджан армянские товары

На таможенном посту «Ипяк Йолу» Главного таможенного управления Баку были обнаружены 24820 контейнеров для силиконовых изделий, используемых в строительных работах, и 1050 пустых картонных коробок для упаковки контейнеров для силиконовых изделий армянского производства, сообщили в Управлении по печати и связям с общественностью ГТК.

Установлено, что эти товары были отправлены компанией, работающей в Исламской Республике Иран, на адрес физического лица в Азербайджане.

Как отметили в таможне, в прошлом наблюдались попытки провоза в Азербайджан армянских товаров – продуктов питания и алкогольных напитков.

По факту проводится совместное расследование Государственным таможенным комитетом и Службой государственной безопасности.