Дмитрий Рой, автор haqqin.az 12:39

Москва направила Индии список из более чем 500 товаров для потенциальной поставки, включая детали для автомобилей, самолетов и поездов… Дроны из Ирана, снаряды и форма из Северной Кореи, а вот теперь дошла очередь и из Индии помощь получать. Как сообщают хорошо информированные источники в Нью-Дели, российский список запросов на запасные части состоит из 14 страниц и включает в себя более 500 позиций. Москва просит у Индии около 200 наименований изделий в области металлургии и множество компонентов для автомобильной и авиационной отраслей. От поршней, масляных насосов и катушек зажигания до бамперов, ремней безопасности, компонентов шасси, топливных систем, а также систем связи и пожаротушения, спасательных жилетов и авиационных шин.

Отдельным списком идет сырье для производства бумаги и потребительской тары, материалы и оборудование для производства текстиля, включая ткань и красители. Правительство Индии, мягко говоря, поражено масштабом и широтой российских запросов. И совершенно не горит желанием удовлетворять запросы Москвы полностью, хотя бы потому, что это может грозить индийскому бизнесу вторичными санкциями. Да и с порядком расчетов не все в порядке, прошу прощения за нечаянный каламбур. Российская сторона предлагает частично оплатить эти поставки нефтью, которой Индия и без того затарена под самую крышку нефтехранилищ, и даже огромный дисконт не делает российские энергоносители такими уж привлекательными. Однако не вызывает сомнений, что часть российских «хотелок» все же будет удовлетворена – прибыль для индийского бизнеса, как и для любого другого, – дело святое. И вряд ли Нью-Дели будет в этом вопросе принципиальнее стран ЕС. Вопрос только в том, какая именно доля российских заявок будет удовлетворена и насколько она закроет российские товарные «дыры».

Впрочем, и этот вопрос достаточно второстепенный по сравнению с тем, в каком состоянии находится российское производство по итогам 22 путинских лет. И с тем, какова была информированность Кремля о состоянии экономики России в тот момент, когда принималось решение о вторжении в Украину. Мне уже неоднократно приходилось говорить о том, что зависимость российской экономики от импорта носит запредельный характер, а все громкие заявления о пресловутом «импортозамещении» являются пустым сотрясением воздуха. Не освоить за 22 года производство даже спасательных жилетов и ремней безопасности, не говоря уже о более сложном, но все же вполне выполнимом производстве масляных насосов и катушек зажигания для автомобилей – это нужно суметь. И уж совершенной песней звучит, когда «страна лесов» просит у индусов «сырье для производства бумаги». Меня обвиняли в преувеличениях и злопыхательстве, высмеивали и стыдили – но кто в итоге оказался прав? Единственным критерием истины является практика, а с этим у Кремля, мягко говоря, совсем плохо.

Более двух десятилетий в Китай продавался российский «кругляк», то есть бревна. Огромное количество денег вертелось в этой сфере, но власти так и не нашли способа часть этих средств, а речь шла о сотнях миллиардов долларов, направить на строительство целлюлозно-бумажных комбинатов. Продавать сырье казалось им выгоднее, чем отказаться от части прибыли, направив ее в создание производственных линий для производства продукции с более высокой степенью передела. Теперь они клянчат сырье в Индии. Но не перестают раздувать щеки и выдавать фейки о собственных успехах, как на днях произошло с «отечественными» дронами, носящими скрепное имя «Добрыня». Производитель систем ПВО «Алмаз-Антей», известный, прежде всего, разработкой систем «Бук» и С-400, с большой помпой их презентовал, особо подчеркнув, что был разработан и создан специалистами всего за четыре месяца. Вот только когда к нему внимательно присмотрелись, то выяснили, что он является копией бытового китайского квадрокоптера. Вся его начинка из иностранных комплектующих. Да и сборка оставляет желать лучшего – и неряшливо висящие провода, и использование пластиковых стяжек, и слабая аппаратура, в результате чего дальность полета этого «чуда техники» составляет не более 900 метров.