В Армении раскрыли детали встречи с представителями Турции

В начале ноября на границе состоялась встреча делегаций Армении и Турции, сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

По его словам, на встрече технических делегаций обсуждалось открытие границ, ремонт мостов, контроль за передвижением в случае открытия границы, таможенный контроль, техническая подготовка, а также выполнение договоренностей, достигнутых 1 июля спецпредставителями по нормализации отношений между Арменией и Турцией.

Напомним, ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что на границе проведена встреча представителей двух стран и состоялись обсуждения.