Прогноз погоды на завтра
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, будет дуть северо-восточный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Температура воздуха составит в Баку и на Апшеронском полуострове днем 4-6° тепла, ночью 7-9° тепла. Атмосферное давление понизится с 774 мм ртутного столба до 770 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 55-65%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но ночью и утром местами ожидаются дожди. Ночью и утром туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 3-7° тепла, днем 7-11° тепла, в горах ночью 3-7° мороза, днем 0-3° мороза.