Премьер Греции рассчитывает на увеличение импорта газа из Азербайджана

Уже рассматривается расширение деятельности Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Каспийское море с Италией, по импорту большего количества природного газа из Азербайджана. Греческие СМИ сообщили, что об этом сказал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

«Два года назад мы запустили Трансадриатический газопровод. Расширение деятельности TAP для поддержки Европы по импорту большего количества природного газа из Азербайджана уже рассматривается. В октябре был введен в эксплуатацию соединительный газопровод Греция - Болгария (IGB). Это уже второй трубопровод в Болгарию, куда экспорт газа утроился за последний год», - отметил премьер Греции.

По мнению Мицотакиса, все эти события прокладывают путь к лучшему будущему для всего региона.