Лидер группировки «Исламское государство» Абу аль-Хасан аль-Хашими аль-Курайши подорвал себя вместе со своими сторонниками, когда попал в окружение во время боя с боевиками в городе Джасим в Сирии. Это произошло в середине октября. Об этом передает Reuters со ссылкой на источники.

Как сообщили источники агентства, Абу аль-Хасан аль-Хашими аль-Курайши попал в окружение, когда был в укрытии в одном из секретных домов. Когда его обнаружили, он и его сторонники подорвали пояса смертников. Источники агентства не уточнили, к какой группе принадлежали боевики, взявшие в окружение ячейку ИГ.

Накануне ИГ сообщило о смерти своего лидера Абу аль-Хасана аль-Хашими аль-Кураши во время боя в Ираке. В Пентагоне утверждают, что его ликвидировала «Свободная сирийская армия».

Представители ИГ ранее сообщали, что их новым лидером стал Абу аль-Хасан аль-Хашими аль-Курайши.