Си Цзиньпин охарактеризовал китайской поговоркой войну в Украине

Необходимо предотвратить эскалацию войны в Украине и побочные эффекты политического кризиса, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

«Пожар у городских ворот навлечет беду на рыбу в пруду», - описал он последствия войны в Украине главе Евросовета Шарлю Мишелю, который впервые за четыре года посетил Китай с официальным визитом. Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай всегда выступал за прекращение огня в Украине и за возобновление мирного диалога.

По его словам, у Китая и Евросоюза «нет принципиальных разногласий по стратегическим вопросам».

Си Цзиньпин также добавил, что Пекин поддерживает роль ЕС как посредника в ходе переговоров, что тем самым позволяет создать устойчивую и сбалансированную архитектуру европейской безопасности.