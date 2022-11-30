В Азербайджане составляется перечень стратегических товаров

Государственные продовольственные запасы будут поставляться по трем направлениям: мобилизационному, стратегическому и экстренному, сообщил журналистам заместитель председателя Агентства государственных резервов Гидаят Азимов на состоявшемся сегодня заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

«Стратегическое направление состоит из 3 частей. Сюда входят продукты питания, медикаменты и энергоносители. В соответствии с этой концепцией разработан законопроект, который в настоящее время находится на стадии согласования с государственными учреждениями. Составляется перечень стратегических товаров. Это делается по методике продовольственных товаров. Здесь учитываются потребности населения в продуктах питания, их состав и сроки хранения», - сказал Азимов.