Кошелек m10: делиться – прекрасно, но не OTP кодом

В последнее время участились случаи, когда пользователи электронного кошелька m10 передают одноразовые пароли – ОТР код третьим лицам.

ОТР код дает доступ для регистрации электронного кошелька и подтверждает ваши финансовые операции. Получив этот код у владельцев номеров, злоумышленники регистрируются в их кошельке, забирают бонусы в акции с платежными терминалами MilliÖN, а также зарабатывают кэшбэки при оплатах.

Для безопасности вашего кошелька m10 не делитесь OTP кодом, сохранив конфиденциальность ваших данных. Будьте бдительны, зарабатывайте бонусы и кэшбэки сами!

Вы можете связаться со службой поддержки m10 *8810 по возникшим вопросам. А также задать свои вопросы в Instagram или Facebook.