Лукашенко созвал силовиков: обсуждают границу с Украиной

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 декабря собрал совещание по вопросам обороны Беларуси, передает БелТА. На совещании обсуждаются вопросы развития военно-политической обстановки вокруг Беларуси и меры дальнейшего реагирования на нее.

"Все силовые ведомства отмечают рост количества провокаций вблизи государственной границы. Украина под любым предлогом, вероятнее всего, пытается втянуть войска стран-членов НАТО в конфликт. Все это подтверждается недавним падением ракеты на территорию Польши", - цитирует Лукашенко агентство.

Он также отметил, что белорусская оппозиция дестабилизирует ситуацию внутри страны: "Одновременно со стороны беглой оппозиции, бандитов наших, все чаще звучат призывы к захвату власти силовым путем и совершению террористических актов на территории Беларуси. Уже открыто, не стесняясь призывают к нанесению ударов по объектам на территории нашей страны".

"Все это ведет к обострению и так сложной военно-политической обстановки вокруг нашей страны и в регионе в целом", - считает Лукашенко.