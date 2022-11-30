В Москве рассказали, кто похоронил Минскую группу

Минскую группу ОБСЕ «похоронили французы и американцы», Россия тут ни при чем, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции, посвященной проблематике европейской безопасности.

«Минская группа ОБСЕ была создана в свое время для того, чтобы объединить страны, которые имеют влияние в регионе и могут посылать сигналы Еревану и Баку, где также договорились работать под председательством России и США, потом присоединилась Франция», - добавил глава МИД РФ.