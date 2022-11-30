Nar поддержал развитие местных IТ-специалистов

Руководство Nar и вуза посетило лабораторию, чтобы ознакомиться с новым оборудованием, обсудило дальнейшее расширение сотрудничества. В лаборатории, оснащенной различным оборудованием мобильной связи, студенты свободно создают локальную мобильную сеть и изучают телекоммуникацию на практике.

Лаборатория Nar GSM, созданная в Азербайджанском техническом университете (АзТУ) с целью подготовки студентов, которые изучают IT-специальности в Азербайджане, оснащена новым оборудованием.

Главный исполнительный директор ООО Azerfon (торговая марка Nar) Гуннар Панке, поблагодарив ректора Азербайджанского технического университета (АзТУ) Вилаята Велиева, отметил: «Как Nar мы делимся своими знаниями в области мобильной связи со студентами технических специальностей и ставим перед ними цель стать профессиональными специалистами мобильной связи. В этом смысле проекты, которые мы реализуем в вашем университете, важны для коммуникационного рынка Азербайджана в целом».

Выражая благодарность мобильному оператору за оказанную поддержку, ректор АзТУ Вилаят Велиев отметил важность лаборатории Nar GSM для университета: «Студенты имеют возможность отработать свои теоретические знания на практике. Практические знания, полученные в лаборатории, сыграют важную роль в их карьере, и по окончании нашего университета они станут профессионалами в области коммуникации».

Лаборатория Nar GSM функционирует на основе меморандума, подписанного между Nar и АзТУ в 2013 году.