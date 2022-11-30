По информации, имеющейся в распоряжении армянской газеты, токсичные отходы и нечистоты комбината привели к загрязнению воды в реке ядовитыми веществами, в результате чего был нанесен ущерб сельскому хозяйству близлежащих населенных пунктов. Сообщается, что по состоянию на настоящий день вода в Охчучай содержит крайне опасные для жизни химические соединения. При этом природоохранные структуры Армении сложившуюся ситуацию никак не прокомментировали.

Издаваемая в Армении газета «Жоховурд» сообщает о том, что Зангезурский медно-молибденовый комбинат, находящийся на территории Армении, возобновил сброс токсичных отходов в реку Охчучай, которая протекает по землям Зангиланского района Азербайджана и впадает в реку Араз.

Армянская газета по этому поводу пишет: «В отношении министра окружающей среды Акопа Симидяна следует отметить, что медно-молибденовый комбинат интересовал его и всю его команду до тех пор, пока они устраивали туда на работу своих друзей. Экологические проблемы этих людей совершенно не волнуют. Мы, в свою очередь, продолжим отслеживать вредительскую деятельность медно-молибденового комбината».

Как известно, Охчучай зарождается на склонах горы Гапыджык (высота 3285 метров) Зангезурского хребта. Река протекает через Гафанский район Армении и далее течет по территории Зангиланского района Азербайджана. Во время оккупации Зангилана Армения сбрасывала в Охчучай отходы горнодобывающих комплексов, расположенных в Гафане (в том числе сбросы Зангезурского медно-молибденового комбината), и вообще использовала реку в качестве коллектора токсичных отходов. После освобождения Зангилана выяснилось, что вследствие чрезмерного загрязнения реки ядовитыми веществами в ней не проживает ни одно живое существо. Кроме того, токсичные воды реки загрязнили сельскохозяйственные угодья Зангиланского района, в результате чего продукция, выращенная на этих землях, признана опасной для человеческого организма.

Правительство Азербайджана и активисты-экологи представили международному сообществу факты варварского загрязнения Охчучай, но реакции, осуждающей Армению за этот экологический террор, до сих пор не последовало.