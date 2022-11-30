Германия выслала граждан Азербайджана

23 гражданина Азербайджана были возвращены из Германии 30 ноября в рамках соглашения между Азербайджаном и ЕС о реадмиссии граждан, проживающих без разрешения, сообщили в государственной миграционной службе Азербайджана.

Процесс приема был осуществлен в порядке, установленном Оперативным штабом при Кабинете Министров в связи с пандемией коронавируса.

В сообщении отмечается, что Рабочая группа по реинтеграции проводит меры по решению возможных трудностей, с которыми могут столкнуться возвращенные граждане.

По данным Государственной миграционной службы, после подписания в 2014 году соглашения о реадмиссии между Азербайджаном и ЕС до конца 2021 года в Азербайджан были возвращены 2013 граждан, 420 из них – в прошлом году.