Швейцария заморозила российские активы на 7,5 млрд

Швейцария заблокировала российские активы на 7,5 млрд швейцарских франков (около 7,95 млрд долларов). Об этом сообщил в четверг, 1 декабря, Госсекретариат экономики страны (SECO).

«По состоянию на 3 июля 2022 года сумма вкладов российских граждан или же физических и юридических лиц, объявленных Государственному секретариату экономики, составляла 46,1 млрд франков. По состоянию на 25 ноября 2022 года замороженные в Швейцарии активы достигли 7,5 млрд франков», - отметили в SECO.

Кроме того, заблокированы 15 объектов недвижимости в шести швейцарских кантонах.