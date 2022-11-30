Турецкий генерал анонсирует создание нового тюркского государства на территории Сирии

Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 14:30

Турция продолжает подготовку к новой наземной операции на севере Сирии, имеющей целью вытеснение террористов РПК на восточный берег реки Евфрат. Как ранее заявляли турецкие официальные лица, пожелавшие сохранить анонимность, эта операция «может начаться в любой момент». В настоящее время Россия ведет переговоры по вопросу о выводе из районов Кобани, Тель-Рифат и Манбидж «Сирийских демократических сил», состоящих в основном из боевиков РПК. Тем самым Москва осуществляет посредническую функцию между Турцией, огласившей свои требования, и боевиками. При этом российская сторона также добивается размещения сирийских правительственных сил в районах, освобожденных от курдских сепаратистов.

Что касается США, то уполномоченные лица в Вашингтоне выступают с резкой критикой новой военной операции Турции в Сирии. Очередное предупреждение прозвучало в ходе телефонного разговора министра обороны США Ллойда Остина с его турецким коллегой Хулуси Акаром. Тем не менее основная повестка турецких СМИ – обсуждение планируемой операции в Сирии и ее возможных последствий. В ходе дебатов на проправительственном телеканале A Haber генерал в отставке Эсат Арслан заявил, что поддерживаемая Турцией «Сирийская национальная армия» сформирует на севере Сирии государство, подобное Турецкой Республике Северного Кипра. Генерал назвал процессы, происходящие на севере Сирии, «геополитическим соревнованием крупных держав».