Лавров обвинил Запад в «вклинивании» в азербайджано-армянское урегулирование

Запад пытается вклиниться в посреднические усилия РФ между Ереваном и Баку, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции.

«Страны Запада после того, как разрушили Минскую группу ОБСЕ, пытаются вклиниться в посреднические усилия РФ по налаживанию отношений между Арменией и Азербайджаном, но получается непродуктивно», - сказал Лавров.

По его словам, Россия «помогает Армении и Азербайджану в вопросе делимитации границы» и будет «оказывать содействие в согласовании мирного договора между Ереваном и Баку».