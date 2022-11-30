Лавров: Карабах – часть Азербайджана
Одобрение армянской стороной на четырехсторонней встрече в Праге Алма-Атинской декларации без оговорок решает вопрос статуса Карабаха, заявил глава МИД России Сергей Лавров на конференции.
«Алматинская декларация гласит, что все союзные республики подтверждают нерушимость границ в тех границах, которые существовали между республиками СССР. Иными словами, в то время Нагорно-Карабахская Автономная область была однозначно частью Азербайджанской ССР, и когда это было одобрено и Азербайджаном, и Арменией, и Францией, и господином Мишелем без каких-либо оговорок, это решает вопрос, как подходить к статусу Карабаха», - отметил Лавров.