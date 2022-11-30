Лавров: Россия предлагала оставить статус Карабаха будущим поколениям

«По крайней мере, из того периода появилась концепция отложить статус Карабаха на потом. Концепция была очень простая: армяне уходят из пяти азербайджанских районов вокруг Карабаха, оставляя за собой два района, которые соединяют Армению с Карабахом, а судьба этих двух районов, а они азербайджанские, никто это не оспаривает, но судьба этих двух районов, остающихся азербайджанских районов, будет определяться в увязке по времени с определением статуса Карабаха. Вот тогда появилась впервые концепция оставить статус на потом. И на потом подразумевалась на следующие поколения, образно говоря. На встрече в Сочи в конце октября (2022 года) мы хотели вернуться к этому вопросу и понять, насколько наши партнеры готовы действовать на основе того джентльменского понимания решить все вопросы, а статус Карабаха оставить на потом. Но президент Алиев и премьер Пашинян привезли из Праги тот самый документ, в котором говорилось, что они хотят подписать мирный договор, руководствуясь Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией. И когда, подписав эту договоренность, нам армянские коллеги говорят, что пусть РФ подтвердит свои предложения по статусу Карабаха, ну, вы сами понимаете, что это немножко не из оперы ведения переговоров, а из другой оперы», - заявил Лавров.