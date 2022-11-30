В Армении упал самолет, есть погибшие
Двухмоторный самолет B55 разбился в Армении, сообщает МЧС страны.
Сигнал об инциденте на территории села Джрабер Котайкской области Армении поступил в 14:20 по местному времени.
На место происшествия отправились два пожарно-спасательных расчета, три группы Центра спасательных работ Управления спасательных сил и дежурные медики.
На месте крушения найдено два обгоревших тела. Пожар был потушен.
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