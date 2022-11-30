В Армении упал самолет, есть погибшие

Двухмоторный самолет B55 разбился в Армении, сообщает МЧС страны.

Сигнал об инциденте на территории села Джрабер Котайкской области Армении поступил в 14:20 по местному времени.

На место происшествия отправились два пожарно-спасательных расчета, три группы Центра спасательных работ Управления спасательных сил и дежурные медики.

На месте крушения найдено два обгоревших тела. Пожар был потушен.