В Милли Меджлисе обратились к Франции

В парламенте заявили, что «категорически отвергают и эту резолюцию Национального собрания», расценивают ее как «политическое лицемерие».

Милли Меджлис Азербайджана призвал Францию отказаться от действий, которые могут сорвать процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений. Вслед за антиазербайджанской резолюцией Сената Франции Национальное собрание этой страны накануне приняло столь же предвзятый, необъективный и несправедливый документ, который открыто демонстрирует неуважение к нормам и принципам международного права, территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Об этом говорится в заявлении Милли Меджлиса.

В заявлении указывается, что все попытки мирно урегулировать карабахский конфликт за почти 30 лет оккупации Арменией азербайджанских земель оказались безуспешными потому, что Франция, которая являлась одним из посредников переговорного процесса, применяла двойные стандарты, ставя в один ряд государство-оккупанта и государство, пострадавшее от оккупации. Также не были выполнены соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН.

«С сожалением отмечаем, что сегодня провокационные шаги государственных органов Франции, включая обе палаты ее парламента, наносят удар по всем попыткам претворения в жизнь мирной повестки и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Все эти шаги служат целям армянской идеологии, базирующейся на территориальных претензиях к соседним государствам. Все это воодушевляет реваншистские и агрессивные сепаратистские силы в Армении, подталкивая регион к новым рискам. Одинаково неприемлемы основанная на популистских взглядах внутренняя политическая повестка Франции и проецирование интересов определенных лоббистских кругов на Южный Кавказ», - подчеркивается в заявлении парламента Азербайджана.

В документе также указывается, что «Франция обвиняет Азербайджан в военных преступлениях против Армении, при этом история самой Франции полна и военных преступлений, и преступлений против человечества».

Парламентарии отмечают, что Азербайджан как независимое государство строит и развивает отношения со всеми странами на основе равноправия и взаимоуважения. «Важно осознать, что одержанная народом Азербайджана победа увенчалась восстановлением целостности территории страны. Азербайджан, освободив свои исконные земли - Карабах и Восточный Зангезур - от захватчиков, своими силами добился выполнения резолюций Совета Безопасности ООН и других решений международных организаций».

В Милли Меджлисе призывают членов парламента Франции «прекратить практику искажения событий на Южном Кавказе и воздержаться от риторики и поступков, которые могут нарушить исторический шанс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией».