BME-Schindler отметила свое 20-летие инновациями

В этом году исполняется 20 лет деятельности компании BME – Schindler в Азербайджане. Действующий лидер рынка лифтов и эскалаторов в Азербайджане войдет в свой юбилейный год с новшествами.

Компания BME Schindler занимается продажей лифтового оборудования, электрооборудования, строительной и дорожной техники, погрузочной техники и их техническим осмотром. Компания устанавливает лифты Schindler не только в многоквартирных, но и загородных домах в два и более этажей.

Концептуальный офис, который будет открыт в Algi Plaza, призван улучшить работу BME – Schindler в будущем. В основе нового офиса лежит современная концепция Agile. Все это положительно скажется на деятельности компании, целью которой является лидерство в обслуживании.

Также эти лифты выгодны с точки зрения экономии электроэнергии. Они изготавливаются по итальянскому дизайну с использованием швейцарских технологий.

Компания также обращает внимание на производство лифтов Schindler с дезинфицирующими средствами. Для этого есть лифты с бесконтактными кнопками.

Следует отметить, что ООО «Бакинская механика и электроника» (BME - Schindler Azerbaijan) является единственным официальным дистрибьютором услуг по установке и обслуживанию швейцарской группы компаний Schindler в Азербайджане.

Schindler Group - это глобальный бренд, основанный в 1874 году в кантоне Люцерн, Швейцария, который в настоящее время представлен во многих странах мира и насчитывает более 55 000 сотрудников. Ежедневно, перевозя почти два миллиарда человек по всему миру, Schindler Group является надежным производителем лифтов и эскалаторов и остается первым выбором инвесторов, архитекторов, строителей и пользователей.