Турецкие психологи продолжают помогать ветеранам войны

С целью более эффективной организации психологической реабилитации участников войны, испытывающих психологические проблемы после Отечественной войны, в том числе ветеранов, членов семей шехидов, потерявших родных в результате армянского террора, приглашенные МЧС более 20 профессиональных психологов из Турции продолжают свою деятельность, сообщили в пресс-службе министерства.

Так, с 5 сентября совместно со специалистами МЧС за прошедший период 1187 гражданам, в том числе 180 детям, была оказана помощь психологов, проведено 2837 сеансов.

Отметим, работа по оказанию бесплатной психологической помощи продолжается в Хачмазе, Джалилабаде, Баку, Гяндже и Барде. Для этого граждане должны обратиться по номеру «112».