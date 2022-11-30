Азербайджанские школьники просят отопить свою школу
Учащиеся средней школы села Ковлар Сабирабадского района провели акцию, пытаясь привлечь внимание к отсутствию отопления в школе, сообщает haqqin.az.
Школьники сфотографировались, держа в руках плакаты «С 1 декабря замерзаем», фотография распространилась в социальных сетях.
Как сообщил глава сектора по связям с общественностью Министерства науки и образования Джасарат Валехов, вышеупомянутая школа отопляется посредством дизельной котельной, в работе которой возникли неполадки: «В настоящее время мастера ведут ремонтные работы, отопление в школе будет восстановлено самое позднее завтра», - сказал он.