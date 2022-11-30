В Германии допустили скорые переговоры о вступлении Украины в ЕС

Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз могут начаться в ближайшее время. Об этом заявила госминистр по делам Европы и климату Министерства иностранных дел Германии Анна Люрманн, пишут немецкие СМИ.

«Вполне возможно, что переговоры начнутся в ближайшее время», - сказала Люрманн.

По ее словам, в ходе визита в Киев она была очень впечатлена прогрессом, достигнутым Украиной.

Люрманн подчеркнула, что Киеву удалось сохранить «импульс реформ».

В то же время немецкий госминистр добавила, что темпы переговоров о членстве в ЕС будут зависеть от готовности Украины к продолжению реформ.