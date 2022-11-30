Скончалась еще одна жертва нападения на дом в Баку
Шахира Мурадова (1945 г.р.), раненая в результате нападения на дом в поселке Бузовна Хазарского района 29 ноября, жертвами которого стали ее муж и сын, скончалась сегодня в больнице, сообщает haqqin.az.
Вечером во вторник, 29 ноября, в полицию поселка Бузовна Хазарского района Баку поступила информация об убийстве Эльбруса Мурадова (1939 г.р.), ранении его супруги Шахиры Мурадовой (1945 г.р.), сына Рахиля Мурадова (1971 г.р.) и внука Эльбруса Агаларова (1997 г.р.). Рахиль Мурадов позднее скончался в больнице. По словам пострадавших, неизвестное лицо или лица проникли в дом с целью ограбления. Войдя в дом, они убили хозяина дома и нанесли ножевые ранения членам семьи. Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные меры по выявлению и задержанию лица или лиц, подозреваемых в преступлении.