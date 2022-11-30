С 1 января 2019 года, согласно внесенным изменениям в Налоговый кодекс Азербайджана, 75% прибыли и дохода микропредпринимателя освобождены от налога. В то же время предприниматели из этой категории освобождены и от налога на имущество, сообщает haqqin.az.

Кластерные компании малого и среднего бизнеса освобождены от налога на прибыль, на имущество и от земельного налога, а также от НДС на импортируемое оборудование сроком на 7 лет. К тому же налоговые льготы и освобождение от таможенных пошлин распространяются на резидентов промышленных парков. В настоящее время представители малого и среднего бизнеса составляют около 80% резидентов промышленных парков.