На STEAM Azerbaijan Festival 2022 будут представлены 8 стран
5-9 декабря в Баку стартует грандиозный фестиваль в мире инноваций, STEAM Azerbaijan Festival 2022 (SAF), в котором примет участие в целом около 1300 участников, из которых 127 участников будут из 7 стран мира, таких как Турция, Великобритания, Швеция, Эстония, Узбекистан, Казахстан и Туркменистан.
Фестиваль, организованный Министерством науки и образования, пройдет в Бакинском Экспо Центре по 11 номинациям. В состав жюри фестиваля войдут турецкие, израильские, французские, норвежские и китайские специалисты.
Отметим, что для участников SAF - это хороший способ заявить о себе, презентовать свои инновационные проекты в различных отраслях науки, техники и промышленности, обменяться опытом с участниками из других стран.