Задержан подозреваемый в жестокой расправе над семьей в Баку
МВД и Генеральная прокуратура совместно обнародовали информацию о жестоком убийстве нескольких членов одной семьи, совершенном в поселке Бузовна два дня назад.
Так, 29 ноября около 20:00 в поселке Бузовна режущим инструментом были убиты Эльбрус Мурадов (1939 г.р.), его сын Рахиль Мурадов (1971 г.р.), супруга Шахира Мурадова (1945 г.р.), ранен внук Эльбрус Агаларов (1997 г.р.).
По данному факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.
Подозреваемый Нофал Сафаров (1976 г.р.) был задержан и передан следствию. Предполагается, что убийство он совершил в ходе ссоры.