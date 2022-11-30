Закир Гасанов встретился с командующим ВМС Пакистана ФОТО
Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов встретился в Баку с командующим Военно-морскими силами Исламской Республики Пакистан, адмиралом Мухаммадом Амджад Ханом Ниази, сообщили в Минобороны.
На встрече было отмечено, что азербайджано-пакистанские отношения и двустороннее стратегическое партнерство развиваются по восходящей линии.
Передав приветствия министра обороны Исламской Республики Пакистан, адмирал Ниази отметил важность подобных встреч и взаимодействия в укреплении двусторонних отношений.
Стороны особо подчеркнули важность развития как двустороннего, так и трехстороннего военного сотрудничества с участием Азербайджана, Пакистана и Турции.
В заключение были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.