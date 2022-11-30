Инара Рафикгызы, судебный репортер 17:19

Глава ООО AzImport Азер Аскеров обратился в правоохранительные органы с жалобой на вымогательства, шантаж и угрозы со стороны Кямала Акимова, директора компании Greystone, который вымогал у него два миллиона долларов, подкрепляя шантаж угрозами расправы с членами его семьи. И хотя часть требуемой суммы Аскеров вымогателю выплатил, угрозы не прекращались. В прошлом предприниматели долго судились. Так, в 2012 году компания AzImport приступила к строительству семиэтажного дома в бакинском поселке Баилово, что не устраивало Акимова, который пытался остановить строительство через суд, утверждая, что в рамках проекта снесено принадлежащее ему жилое помещение.

Не добившись желаемого, Акимов начал оказывать на конкурента давление, требуя от него в качестве компенсации два миллиона долларов и угрожая в случае отказа не только распространить об Аскерове информацию клеветнического характера, но и подключить к расправе над ним бандитов с Северного Кавказа. Здесь важно отметить, что рыночная стоимость принадлежавшего Акимову нежилого помещения площадью 128 квадратных метров, которое было снесено в ходе строительства, составляла около 130 тысяч долларов, что в пятнадцать (!!!) раз меньше суммы компенсации, которую Акимов потребовал от Аскерова. Потерпевший воспринял эти угрозы всерьез и, опасаясь за безопасность членов своей семьи, даже запретил им выходить без необходимости из дома. В настоящий момент Кямал Акимов находится под надзором полиции. Предварительное следствие по его уголовному делу завершено и отправлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.