Акимов хочет выбить у бизнесмена Азера Аскерова миллионы долларов громкое дело
Глава ООО AzImport Азер Аскеров обратился в правоохранительные органы с жалобой на вымогательства, шантаж и угрозы со стороны Кямала Акимова, директора компании Greystone, который вымогал у него два миллиона долларов, подкрепляя шантаж угрозами расправы с членами его семьи.
И хотя часть требуемой суммы Аскеров вымогателю выплатил, угрозы не прекращались.
В прошлом предприниматели долго судились. Так, в 2012 году компания AzImport приступила к строительству семиэтажного дома в бакинском поселке Баилово, что не устраивало Акимова, который пытался остановить строительство через суд, утверждая, что в рамках проекта снесено принадлежащее ему жилое помещение.
Не добившись желаемого, Акимов начал оказывать на конкурента давление, требуя от него в качестве компенсации два миллиона долларов и угрожая в случае отказа не только распространить об Аскерове информацию клеветнического характера, но и подключить к расправе над ним бандитов с Северного Кавказа.
Здесь важно отметить, что рыночная стоимость принадлежавшего Акимову нежилого помещения площадью 128 квадратных метров, которое было снесено в ходе строительства, составляла около 130 тысяч долларов, что в пятнадцать (!!!) раз меньше суммы компенсации, которую Акимов потребовал от Аскерова.
Потерпевший воспринял эти угрозы всерьез и, опасаясь за безопасность членов своей семьи, даже запретил им выходить без необходимости из дома.
В настоящий момент Кямал Акимов находится под надзором полиции. Предварительное следствие по его уголовному делу завершено и отправлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.
Известно, что уголовное дело, рассмотрение которого начнется в ближайшее время, будет вести судья Зейнал Агаев. И поскольку ранее против Акимова был также подан иск, связанный с неуплатой налогов, суд запретил ему выезд из страны.
По словам Шаика Мирзоева, который представляет интерес потерпевшей стороны, работы по сносу объекта производила вовсе не принадлежащая Аскерову компания AzImport, а бывший замглавы Исполнительной власти Сабаильского района Гурбан Исмаилов.
Сам же участок был продан некоему Ниязу Оруджеву за 5,5 миллиона манатов. Следствие доказало, что компания AzImport не приобретала этот участок, а всего лишь осуществляла на нем строительство в качестве подрядчика.
«Шантаж и угрозы этого человека (Кямала Акимова - ред.) вышли за все мыслимые пределы, - подчеркнул Шаик Мирзоев. – Этот человек использует незаконные методы для выплаты огромных долгов иностранным банкам, пытается оправдать себя ложной, клеветнической информацией в местной прессе и продолжает публиковать статьи об Азере Аскерове, полные зла и клеветы. Но многие факты вскроются в суде».
Позднее представитель потерпевшего раскрыл еще одну важную деталь: Акимов обращался с жалобами на Аскерова в ныне упраздненное Министерство национальной безопасности. Люди Эльдара Махмудова, почувствовавшие запах денег, шесть суток продержали несчастного бизнесмена в подвалах МНБ, угрожая Аскерову смертью.
Следует отметить, что Азер Аскеров, компания которого реализовала в стране ряд масштабных строительных проектов, является также заслуженным мастером спорта, президентом Ассоциации ветеранов дзюдо Азербайджана, членом Исполкома Федерации дзюдо, а также победителем чемпионатов мира и Европы среди мастеров и ветеранов.