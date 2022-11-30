Reuters: В Турции есть угроза новых терактов

По меньшей мере два посольства западных стран получили предупреждения о новых угрозах безопасности в Анкаре, а Сербия предостерегла своих граждан от поездок в страну через две недели после взрыва бомбы в центре Стамбула, сообщает Reuters.

Три западноевропейских посольства и одна крупная международная организация сообщили Reuters, что турецкие власти предупредили их о потенциальных угрозах, попросив не называть их из-за деликатности вопроса.

Крупная организация в электронном письме сотрудникам, с которым ознакомилось Reuters, подчеркнула риски в торговых центрах, автовокзалах и аэропортах из-за возможности ответных атак со стороны боевиков.

Министерства обороны и внутренних дел Турции отказались комментировать предупреждения.

Между тем сербское информационное агентство Tanjug процитировало министра иностранных дел страны Ивицы Дачича, который заявил, что граждане страны должны избегать поездок в Турцию и особенно в Анкару в ближайшие недели из-за возможных нападений.

«Хочу предупредить граждан, что согласно информации органов безопасности, в ближайшие несколько недель можно ожидать терактов, и в данном случае эта информация относится к столице Турции Анкаре», - сказал Дачич в заявлении для Tanjug.

Предупреждение может относиться и к другим частям Турции, сказал Дачич и предупредил граждан Сербии, чтобы они не ездили в страну без острой необходимости: «Если наши граждане уже находятся там, им следует избегать людных мест, таких как пешеходные зоны, метро, автобусные и железнодорожные вокзалы и другие подобные места», - сказал он.