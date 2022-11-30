Миллиардер Анисимов предпочел российскому гражданству хорватское

Российский миллиардер Василий Анисимов, владеющий девелоперской компанией Coalco International, сменил гражданство на хорватское и уехал жить в Швейцарию.

Forbes Russia пишет, что об этом стало известно из документов, поданных Анисимовым в Британскую регистрационную палату. В Британии зарегистрирована компания Degelov UK, которая принадлежит Анисимову и Якову Клебанову. Заявления о смене гражданства Анисимов подал 2 июня и 28 сентября соответственно.

Компания Degelov UK владеет Степногорским горно-химическим комбинатом в Казахстане. Компания Анисимова и Клебанова разрабатывает молибденовые, медные и урановые рудники в Акмолинской и Алматинской областях Казахстана, в том числе одно из крупнейших в стране урановых месторождений «Буденовское».

Яков Клебанов - сын казахстанского бизнесмена Александра Клебанова, его состояние Forbes Казахстан оценивает в $580 млн. Он занимает 15-е место в рейтинге богатейших бизнесменов страны.