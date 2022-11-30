Виктория Нуланд: Если Путин победит, мир станет гораздо опаснее...
Потерпев неудачу на поле боя, президент России Владимир Путин пытается с приходом зимы заморозить украинцев, устраивая атаки на гражданскую инфраструктуру, сказала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, ее слова приводят украинские СМИ.
По словам Нуланд, попытки Кремля "насильственно завоевать" Украину, его ядерный шантаж и использование голода как оружия должны быть отбиты и побеждены. "Если этого не произойдет, мир станет гораздо опаснее. Путин не должен достичь своей цели, погрузив людей во тьму и холод, после того как он не достиг своей цели на поле боя".
Нуланд подчеркнула, что РФ борется со свободным, европейским выбором Украины, который Путин "не в силах терпеть". "Каждый день приносит новые волны террора и покушения на достоинство. И все это – последствия коварных планов одного человека в Кремле, который не в силах терпеть то, что представляет собой Украина. Но Украина – не край его какой-то фантазийной империи. Украина – свободное, гордое и все более успешное европейское государство", – считает Нуланд.