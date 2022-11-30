Виктория Нуланд: Если Путин победит, мир станет гораздо опаснее...

По словам Нуланд, попытки Кремля "насильственно завоевать" Украину, его ядерный шантаж и использование голода как оружия должны быть отбиты и побеждены. "Если этого не произойдет, мир станет гораздо опаснее. Путин не должен достичь своей цели, погрузив людей во тьму и холод, после того как он не достиг своей цели на поле боя".

Нуланд подчеркнула, что РФ борется со свободным, европейским выбором Украины, который Путин "не в силах терпеть". "Каждый день приносит новые волны террора и покушения на достоинство. И все это – последствия коварных планов одного человека в Кремле, который не в силах терпеть то, что представляет собой Украина. Но Украина – не край его какой-то фантазийной империи. Украина – свободное, гордое и все более успешное европейское государство", – считает Нуланд.