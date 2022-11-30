Номенклатура проиграла маргиналам: «Курайшина Курайшиш – все равно получишь шиш» наша корреспонденция
Лидер террористической организации ИГИЛ Абу Аль-Хасан Аль-Хашими Аль-Курайши погиб, сообщил департамент информации «Исламского государства». На его место назначен Абу Аль-Хусейн Аль-Хусейни Аль-Курайши.
После этой кадровой перестановки ИГИЛ как международная угроза прекратила существовать, от квазигосударства скатившись до маргинальной террористической группировки, которых что на Ближнем Востоке, что в Африке и Латинской Америке хоть пруд пруди.
Вымогательство и обложение поборами местного бизнеса, работорговля, наркотики, спорадические теракты, незаконный оборот оружия и прочие «черные рынки» - на это до недавнего времени грозная ИГИЛ еще способна. На что-то более серьезное, вроде территориальных захватов и создания глобальной сети террора, сотрясающей мир от Синайского полуострова до Сирии, от Ирака до Центральной Азии – уже нет.
Все ее франшизы, включая сюда и афганский «велаят Хорасан» сейчас – только отголосок былой мощности, а черные знамена ИГИЛ – не более чем средство устрашения, которое стремительно девальвируется. Поскольку игиловцы сейчас разбегаются по национальным норкам. Ненавистный принцип асабийи, против которого боролась ранняя ИГИЛ, одержал верх. А его торжество означает крах всех идеалов, которые продвигала эта группировка на наиболее успешных этапах своего развития.
Главный архитектор и строитель игиловской идеологии, саддамовская номенклатура, ушедшая в строительство государства, получившая образование в лучших военных заведениях, сумевшая создать рабочую версию идеологии, сплавившую в себе и секулярные идеи классовой справедливости, и соответствующие ей выдержки из священных текстов, - всухую проиграла маргинальным исламским ортодоксам.
Как только закончились саддамовские чиновники и офицеры, группировка превратилась в обычную и невзрачную совершенно стандартную исламистскую террористическую группу, на остатках фантомной памяти еще пытавшуюся строить ушедшие в прошлое структуры. Проиграно все – от финансовых «закладок», которые делало прежнее руководство ИГИЛ, до «клятв в верности», которые приносили исламистские группировки в разных странах.
То, что наводило страх и ужас на окружающее пространство, что давало каналы финансирования и, соответственно, перспективы на будущее структурам ИГИЛ – все это ортодоксами спущено в канализацию. «Курайшина Курайшиш – все равно получишь шиш», - как говорит сегодня арабская улица.
Имя убитого вождя и имя вождя нового уже практически ничего не значат. И значить не будет. На остатках фантомной памяти бывшую ИГИЛ не возродить. Что совершенно не означает, что идея умерла. Нет, она по-прежнему остается востребованной и желанной. Другое дело, что в настоящее время нет тех, кто смог бы ее подхватить, развить и наполнить реальным содержанием.
Ортодоксы этого не сумели и не смогут. Что, в общем-то, не отменяет того факта, что может появиться новый лидер, который вдохнет новую жизнь в эту идею. Но, судя по всему, произойдет это явно не скоро. Что дает Ближнему Востоку и прилегающим к нему регионам тактическую паузу. Которую власти государств Ближнего Востока и Центральной Азии могут использовать для полного купирования угроз возрождения идеи ИГИЛ. А ведь могут и не использовать.