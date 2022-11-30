После этой кадровой перестановки ИГИЛ как международная угроза прекратила существовать, от квазигосударства скатившись до маргинальной террористической группировки, которых что на Ближнем Востоке, что в Африке и Латинской Америке хоть пруд пруди.

Вымогательство и обложение поборами местного бизнеса, работорговля, наркотики, спорадические теракты, незаконный оборот оружия и прочие «черные рынки» - на это до недавнего времени грозная ИГИЛ еще способна. На что-то более серьезное, вроде территориальных захватов и создания глобальной сети террора, сотрясающей мир от Синайского полуострова до Сирии, от Ирака до Центральной Азии – уже нет.

Все ее франшизы, включая сюда и афганский «велаят Хорасан» сейчас – только отголосок былой мощности, а черные знамена ИГИЛ – не более чем средство устрашения, которое стремительно девальвируется. Поскольку игиловцы сейчас разбегаются по национальным норкам. Ненавистный принцип асабийи, против которого боролась ранняя ИГИЛ, одержал верх. А его торжество означает крах всех идеалов, которые продвигала эта группировка на наиболее успешных этапах своего развития.

Главный архитектор и строитель игиловской идеологии, саддамовская номенклатура, ушедшая в строительство государства, получившая образование в лучших военных заведениях, сумевшая создать рабочую версию идеологии, сплавившую в себе и секулярные идеи классовой справедливости, и соответствующие ей выдержки из священных текстов, - всухую проиграла маргинальным исламским ортодоксам.

Как только закончились саддамовские чиновники и офицеры, группировка превратилась в обычную и невзрачную совершенно стандартную исламистскую террористическую группу, на остатках фантомной памяти еще пытавшуюся строить ушедшие в прошлое структуры. Проиграно все – от финансовых «закладок», которые делало прежнее руководство ИГИЛ, до «клятв в верности», которые приносили исламистские группировки в разных странах.